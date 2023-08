Britney Spears se separa de Sam Asghari en medio de rumores de infidelidad

Asghari, un modelo y actor iraní-estadounidense de 29 año ​Asghari, un modelo y actor iraní-estadounidense de 29 años, presentó documentos de divorcio citando "diferencias irreconciliables" como la razón para terminar el matrimonio, informaron People y TMZ, citando fuentes no identificadas.

Esto habría dado pie a una discusión volcánica que no habría aclarado las dudas de Asghari, quien enfurecido habría abandonado el hogar marital.

En febrero de este año comenzaron a escucharse los primeros rumores que indicaban que la pareja no estaba atravesando un buen momento. Incluso, trascendió que el círculo íntimo de la intérprete de “Toxic” estaba muy preocupado por la situación.

Se sabe que, desde fines de junio, la pareja no comparte fotografías que los muestren juntos en sus redes sociales y ni siquiera se dedicaron un mensaje al cumplirse el primer año de casados.

Según los reportes, la cantante de éxitos como "Oops!... I Did It Again" y "Toxic" tiene un acuerdo prenupcial que protegerá sus bienes.