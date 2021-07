Britney Spears sube y borra tres veces la misma foto en topless; fans le preguntan si está bien

Escucha esta nota aquí

El domingo Britney Spears envió un mensaje de "liberación" a través de Instagram, como se interpretó la fotografía en la que aparece con una pequeña falda desabrochada y cubriéndose los pechos solo con las manos. De inmediato, millones de fanáticos corrieron a dejar su corazón en la imagen y aplaudir a la nueva Britney, que al parecer retomó el control de sus redes sociales.

Horas después, otra foto similar, con una pequeña variación, ella mirando al cielo y unos destellos sobre sus pechos, fue colgada en la misma red. Nuevamente, sus seguidores salieron en su apoyo.

Sin embargo, después de que la diva comparta la misma imagen lunes y martes, algunos fans comentaron: "Ups., she did again"... "¿tercer round?" "Reina, la misma fotos 3x". Como escuchando a las masas, la cuenta de Spears hoy amaneció solo con el tercer posteo y los otros eliminados, pero este último no fue tan popular como el primero que alcanzó los tres millones de likes.

Pero la popularidad volvió después de un nuevo video y su respectivo comentario, en el que la cantante cuenta cómo se encuentra en este momento.

"Como ustedes saben, hay muchos cambios en mi vida. Hoy me sentía abrumada, así que fui a casa de Michael y compré papel blanco y pintura. Esa soy yo jugando. Aunque no soy una pintora profesional, ciertamente me sentí como si lo fuera. Esta es una expresión de cómo me siento en este momento... rebelde, colorida, brillante, atrevida, espontánea, mágica", comentó. Los tres millones volvieron en 12 horas.



Si bien no se sabe si la intérprete de Baby one more time maneja en persona su cuenta, el error ya fue enmendado.

