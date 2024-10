Britney Spears sufrió un accidente que la dejó con quemaduras en la cara

"Pero esta vez, lo tiré todo ahí dentro, y literalmente me explotó en la cara ... me quemó todas las pestañas, las cejas y... ¿ves este flequillo de bebé? Son de... me chisporroteó todo el pelo", agregó.

"Me dolía tocar el teléfono. Me dolía ponerme hielo en la cara. Me dolía que me tocaran. Esto ocurrió durante unas seis o siete horas. El dolor nunca desapareció. Era tan, tan, tan fuerte", dijo sobre el dolor que experimentó tras la explosión.