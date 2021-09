Britney Spears vuelve a Instagram luego de una semana con su cuenta desactivada

Escucha esta nota aquí

Britney Spears regresó a Instagram solo una semana después de desactivar temporalmente su cuenta a raíz de su compromiso matrimonial con el coreógrafo Sam Asghari, a quien le unen ya cinco años de relación.



La princesa del pop reconoció que no pudo permanecer demasiado tiempo fuera de la plataforma y decidió compartir un par de fotos que la retratan en Palm Springs para demostrar que su vida sigue su curso con total normalidad.



"No podía estar fuera de Instagram tanto tiempo, ¡así que ya estoy de vuelta!", escribió emocionada la estrella de la música tras revelar que ha disfrutado de una romántica y divertida escapada vacacional con su futuro marido. "Les mando algunas fotos de mi escapada de fin de semana para celebrar mi compromiso matrimonial con mi prometido. ¡Todavía no me lo puedo creer!", añadió.



Aunque todavía se encuentra sometida a una tutela económica y legal que llegó a calificar de abusiva, lo cierto es que en los últimos meses se han producido varias novedades de gran relevancia para sus intereses.



Tras adoptar a Mathew Rosengart como su abogado principal y encargado de luchar en los juzgados contra el citado arreglo, Jamie Spears, papá de la artista, terminó renunciando al importante papel que jugaba en este proceso y, a partir de ahora, se espera que la diva vaya recuperando progresivamente su libertad.