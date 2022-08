Britney Spears vuelve a la música con Elton John y presentan Hold me closer

​ Britney Spears (40) regresa a la música después de seis años sin grabar y liberada de la tutela legal de su padre. Lo ha hecho este viernes de la mano de Elton John (75 ) con el lanzamiento de H old me closer.

La intérprete de “Oops!…I Did It Again”, añadió que en esta etapa de su carrera musical, con independencia y libertad, está aprendiendo nuevas cosas como que “cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que te hace feliz”.





Hold me closer aprovecha el estribillo y los versos de dos clásicos Elton Jhon, Tiny dancer y The one, y un poco de Don’t go breaking my heart. Aunque aún no cuenta con videoclip, el audio oficial de YouTube superó el medio millón de vistas en sus primeras 11 horas.