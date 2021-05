BTS: Lanzan el calendario de actividades para su octavo aniversario

Escucha esta nota aquí

El calendario de actividades para el octavo aniversario de los intérpretes de 'Butter' promete coreografías especiales, colección de fotos, perfil ARMY, room live y muchas cosas más. Este es el Timeline de la fiesta más importante para los fanáticos de ‘Bangtan Sonyeondan’

Junio es uno de los meses más esperados por los seguidores de la banda coreana de K-pop, ya que a lo largo de las primeras semanas los integrantes del grupo:V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope festejan el aniversario por su debut y este año no iba a ser la excepción, informa el portal nacionrex.

En 2021, BTS cumple 8 años desde su debut, la celebración será más que especial y promete reunir a los fanáticos de la boy band con los artistas surcoreanos en lo que se denomina la BTS Festa 2021.

A través de las redes sociales de la boy band liderada por RM, se publicó el Timeline o calendario de actividades para BTS FESTA 2021 y habrá de todo: merchandising oficial del evento, colección de fotos de los intérpretes de 'Dynamite' y mucho más.

¿Qué es un BTS FESTA? Son una serie de actividades que los nominados al premio Grammy organizan para festejar su aniversario anual, ellos conmemoran con ARMY sus logros y lo lejos que han llegado, su amor lo traducen lanzando canciones inéditas, coreografías especiales y sesiones de fotos.

Los proyectos, estrenos y actividades por el aniversario 8 de BTS iniciarán el 2 de junio con una ceremonia de apertura.

3 de junio: Perl 2021 de BTS.

4 de junio: Video de coreografía 1, 2, 3.

5 de junio: ¡Misión! BTS 4 Videos

7 de junio: Bicicleta.

8 de junio: Colección de fotos BTS 2021.

9 de junio: Perfil ARMY 2021.

10 de junio: Examen escolar FESTA 2021.

11 de junio: BTS Room Live.

12 de junio: Clip Actuación Let Us Shine Once Again.

13 de junio: Tienda General ARMY.