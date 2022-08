Calibre 50: “Estamos enamorados de la vida... , de ahí nacen las letras de nuestras canciones”

Los Calibre 50, la agrupación de música regional mexicana, ya está lista para arribar a la ciudad, con lo mejor de su música norteña.



Es por ello que hablamos hasta México con Tony Elizondo, Alejandro Gaxiola, Erick García, Ángel Saucedo y Jesús Ramos, quienes afirman sentirse emocionados de poder visitar por primera vez Bolivia y prometen un concierto ¡Machín, machín!



¿Por qué Calibre 50?

Se buscaba un nombre fuerte e impactante, por acá por México ya estaban todos los nombres registrados, así que elegimos Calibre 50 la bala más grande y como decimos nosotros nadie nos para.



¿Es la primera vez que visitan Bolivia?

J.R. Es nuestra primera vez que vamos a Bolivia, para nosotros es una fortuna y estamos emocionados.



¿Sus canciones son para todas las edades?

Fíjese que esa es de las cosas más bonitas, que nos toca pasar que las nuevas generaciones conocen nuestros temas. Expresamos cosas bonitas, así como la canción A la antigüita, donde hay acciones o palabras que quizás ya pasaron de moda por los jóvenes, pero nosotros le volvemos a enseñar como enamoraban nuestros padres o abuelos, queremos dejar cosas positivas con las canciones.



¿De dónde nacen esas canciones?

A.G. Los de Calibre 50 estamos enamorados de la vida, del amor, de las mujeres (risas), de ahí nacen las letras de nuestras canciones.



¿Cuál es la clave para estar juntos como grupo?

J.R. Pues fíjate, yo creo que el trabajo. Hace un par de meses no sabíamos que nuestra música sonaba en países como Bolivia o Paraguay. Nosotros tenemos los pies en la tierra, nosotros hacemos música porque nos apasiona, no sabemos hacer otra cosa que música.



¿Ustedes solo escuchan música de banda o también les gusta el reguetón?

A.G. Pero claro que sí, nos gusta mover el bote (risas). El más bailarín es Tony, todos tenemos el flow.



A comienzo de año renunció la voz principal del grupo. ¿Cómo ha sido estrenar vocalista?

A.G. Sí, estamos estrenando a Tony y Angelito, las dos caras y voces nuevas con muchas ganas de cantar.



¿Qué tal poder ser parte de la banda?

T.E. Ángel y yo nunca habíamos pisado Bolivia y hoy lo haremos y también viajaremos por otros países; estamos emocionados.



Tony ¿Qué tal la experiencia con Calibre 50?

T.E. Es una experiencia muy bonita, en Colombia viví algo muy lindo y es ver y sentir cómo las personas corean todas las canciones tuyas, hasta la piel chinita se me puso. Cuando haces lo que te gustas sientes lo más bonito del mundo.



¿Usted cantaba en los camiones (micros) y ahora lo hace en un escenario?

T.E. Fíjate es una experiencia del otro lado de la moneda, fue un golpe de suerte lo que yo viví en mi casting. De cantar en un camión y ahora en un escenario, yo creo en las oportunidades.



¿Es verdad que para encontrar a su nuevo vocalista se presentaron más de 6.000 personas al casting?

J.R. Eran demasiados y todos jóvenes. Nosotros ya estamos treintones, pero en Tony encontramos una voz peculiar que era lo que queríamos.



¿Qué veremos en el escenario?

A.S. Aquí solo vez a cinco personas, pero son más de 20 personas que trabajamos para darle un show espectacular y es hasta que ellos decidan la hora nosotros nos quedamos.



¿Qué mensaje les dan a sus fans?

E.G. Bolivia es la primera vez que vamos para allá, espérennos que vamos con todo la pasaremos machín, machín.