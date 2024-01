Calle de París rinde tributo a David Bowie

La Rue David Bowie, con aproximadamente 50 metros de longitud, será oficialmente revelada el próximo lunes en una ceremonia que contará con la presencia del alcalde del distrito, Jérôme Coumet, un apasionado seguidor de Bowie que propuso la idea en 2020. La elección de la fecha no es casualidad, ya que el legendario músico habría celebrado su cumpleaños número 77 el 8 de enero.

David Bowie, quien falleció el 10 de enero de 2016 a los 69 años debido a un cáncer, dejó un legado imborrable en la música del siglo XX. Desde su aclamado éxito "Space Oddity" en 1969 hasta álbumes emblemáticos como "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" y "Aladdin Sane", Bowie fue conocido por su constante reinvención y su impacto en la cultura popular.