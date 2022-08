¡Cambio radical! Karol G revela su nuevo color de pelo

La cantante colombiana Karol G ha decidido cerrar ciclos y lo hizo de una manera especial: con un cambio de look.



"No sé por dónde empezar, pero lo que voy a decir va a salir de lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo", inicia el mensaje de la reguetonera, de 31 años, que compartió en Instagram junto a fotografías de un viaje de despedida para su look.



Los seguidores de la intérprete de Tusa solo tuvieron que esperar un día desde entonces para conocer la nueva imagen de la cantante.