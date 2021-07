Camila Cabello responde a las críticas: "Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa"

Escucha esta nota aquí

En tiempos de toxicidad en las redes sociales, donde las pocas veces que muestra su figura algunos internautas la critican y hasta se atreven a sugerirle que haga dieta, la cantante cubana Camila Cabello demostró que hace caso omiso de los comentarios y que ama su cuerpo, como todas las mujeres deben hacerlo.

La artista recurrió a TikTok, donde tiene 10 millones de seguidores, para compartir una experiencia y una reflexión sobre amor propio. Todo se originó con un paseo en un parque, donde sintió cámaras y curiosos atentos a cómo se veía.

"Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando ser fit y mantenerme sana. Llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal, que no mete barriga todo el rato", inició, mostrando el dichoso top y la comentada barriga.



"Pensé ‘¡Vaya!, pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Eso es nuestro, bebés", concluyó, cantando una parte de la canción Something he can feel, de Aretha Franklin, mientras acaricia su preciado cuerpo.

Más de tres millones de personas dejaron su corazón en los comentarios, muchas de ellas agradeciendo la enseñanza y otras destacando que esa autenticidad es parte de los atributos que conquistaron al galanazo canadiense Shawn Mendes, de 22 años y dos menos que la intérprete de Señorita. Hasta la chica 'Legalmente rubia', Reese Whiterspoon, le dejó un "Amén".





