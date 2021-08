Camila Cabello revela cómo superó sus inseguridades luego de avergonzarse por su cuerpo

Escucha esta nota aquí

Camila Cabello sabe que vale la pena, incluso cuando los que la odian intentan decirle lo contrario. En una entrevista con la revista Bustle, la estrella del pop de 24 años habló sobre abrazar la piel en la que se encuentra y, al mismo tiempo, mantenerlo real sobre cómo maneja los comentarios negativos en las redes sociales.



"Estar en guerra con tu cuerpo es algo de la temporada pasada", confesó la ex miembro de Fifth Harmony.



Camila recordó haber sido criticada por su cuerpo después de que aparecieran fotos de una salida en junio con su novio, Shawn Mendes. Estaba en una playa, cuando fue vista por unos paparazzi. En los clics parece relajada, vistiendo un bikini azul.

Muchos fanáticos se emocionaron con las imágenes, aunque no estuvo exenta de críticas y, por eso, muchas personas salieron en su defensa, ensalzándola en tuits que terminaron volviéndose virales.



A pesar de que lo calló ferozmente en un video de TikTok ahora viral, Camila dijo que los comentarios aún le dolían. "Esto duele mucho. Todo el día me sentí insegura. Sentí que estaba cambiando mi forma de pensar sobre la comida y la comida... realmente me estaba arruinando".

En una entrevista con GQ en noviembre 2020, Shawn se sinceró sobre cómo aprendió a preocuparse menos por su apariencia física, gracias a Camila.



Dijo que a menudo no dormía mucho porque sentía que tenía que "levantarse dos horas antes solo para ser capaz de hacer ejercicio". Mendes, quien alguna vez creyó que "si no haces ejercicio, vas a perder fans", compartió que ver cómo Camila respondía a las críticas a su cuerpo lo inspiró a relajarse un poco más sobre su apariencia.



"Camila es tan fuerte, tan clara y segura con su cuerpo y tan elocuente y empática con otras personas", le dijo a la revista, "y realmente cambió mi visión de la mía. Realmente cambió mi vida".

Incluso dijo que aprendió que "a veces es una mejor opción tomar esas pocas horas de sueño extra, en lugar de despertarse para levantar pesas".



