Camila Cabello revela que tiene el sueño de grabar un dueto con Luis Miguel

Camila Cabello visitó recientemente la Ciudad de México para presentarse en un festival protagonizado por mujeres. Durante el evento, la artista no ocultó su admiración por Luis Miguel y le rindió un homenaje subiendo al escenario usando una playera con la imagen del intérprete de Cuando calienta el sol.

La ex integrante del grupo Fifth Harmony, quien en todo momento habló en español, no dudó en presumir sus raíces mexicanas, además de contar que uno de sus más grandes sueños es grabar un dueto con el intérprete con ‘El Sol de México’.