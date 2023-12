Camila Sanabria: “Cuando el amor es tan grande no existen pretextos”

Camila Sanabria (28), la ex Miss Bolivia está viviendo su propio cuento de hadas . Y es que la reina de belleza, dejó su país, su familia y amigos por el amor. Hace tres semanas se fue a vivir a México, donde pronto formará una familia con su novio Luis Hernán López, con quien lleva dos años de enamorados. Alistan su boda para agosto.

La rubia confiesa que el amor no tiene límites , y que las distancias grandes se vuelven pequeñas. Si bien las coronas y bandas quedarán como un bello recuerdo, ella ahora se dedicará al modelaje en el país azteca y a ejercer su profesión de administración de empresas.

Siempre quise desfilar en pasarelas internacionales. Este año cumplí mi sueño de desfilar en el New York Fashion Week, una de las pasarelas más importantes del mundo y consecuentemente recibí varias ofertas de agencias internacionales de modelaje.

En ese momento no las pude aceptar porque tenía muchas responsabilidades que cumplir como Miss Bolivia Universo, pero no descarté hacerlo en un futuro. Cuando sembrás sueños en tu corazón el universo conspira a tu favor y a los pocos días de entregar la corona, a mi novio lo ascendieron en su trabajo y le ofrecieron una posición en la Ciudad de México. Lo tomé como una señal del universo y acá estoy.

¡Absolutamente! El amor no conoce límites ni fronteras. Cuando el amor es tan grande no existen pretextos. Las distancias más grandes se vuelven pequeñas y puede trascender barreras geográficas y culturales. Gran parte de nuestra relación fue a distancia y aunque no siempre fue fácil, lo supimos sobrellevar.