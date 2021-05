Camila Sodi revela que estuvo a punto de rechazar su papel en Luis Miguel, La serie

Escucha esta nota aquí

Una de las historias centrales que más ha llamado la atención de la trama de Luis Miguel, la serie, es sin duda la que gira en torno al romance que el cantante tuvo en el pasado con Issabela Camil, personaje interpretado por Camila Sodi, quien se ha ganado el corazón de los televidentes con su interpretación.

Pese a que papel le ha traído muchas satisfacciones desde la primera temporada de la serie, Camila estuvo a punto de no ser parte de esta producción, pues no confiaba mucho en el género de las bioseries, por lo que no estaba segura de querer formar parte de una. Sin embargo, una vez que conoció el proyecto a fondo, así como a todo el equipo involucrado, terminó por convencerse y aceptar la propuesta que le habían hecho.

Así lo reveló la actriz en una reciente entrevista, en la que con toda sinceridad habló de las razones por las que no estaba tan segura de realizar a este personaje, que en la ficción ha sido nombrado como Érika. Fragmentos de esa entrevista fueron reproducidas por la revista Hola de México.

"Recibí una llamada de mi manager que me dijo que si me gustaría hacer este personaje, que me estaban ofreciendo un personaje, y estaba muy emocionado. Era la época en la que todo el mundo estaba haciendo bioseries de todos los cantantes mexicanos, estaba como de moda y mi primer instinto fue: ‘uy, no’, porque acababa de ver una que no me había gustado, no estaba tan bien hecha. Me pareció como 'uy, no estoy segura', como que me dio un poquito de miedo, la verdad", confesó la actriz

Sin embargo, una vez que su manager le contó a profundidad sobre el proyecto, así como de todos los involucrados, Camila finalmente se convenció, pues además, en la serie había mucha gente con la que anteriormente ya había trabajado, y con la que incluso tiene un vinculo de cariño muy especial.

“Me empiezan a contar quién está involucrado, y fue ahí donde caí rendida, porque de entrada me dijo que la iba a dirigir Beto (Humberto Hinojosa Ozcáriz), que me dirigió a mi en "Camino a Marte", y me parece así de los directores más padres mexicanos. Me contó quién la escribía, Daniel Krauze, yo soy muy fan de los Krauze…. Me empezaron a decir todo el crew que conformaba detrás de la pantalla y delante de ella y a los cinco minutos dentro de la conversación fue: ‘Ok, sí, sí, hagámosla’”, agregó la también cantante.