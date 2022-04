Camila Soruco está a un peldaño de lograr 'su sueño americano'

Escucha esta nota aquí

Camila Soruco logró clasificar a la semifinal del programa Tengo talento, mucho talento en Estados Unidos. Con una ovación de pie del jurado, la cantante boliviana aseguró su espacio en la recta final del reality que la próxima semana elegirá a su ganador.

"Oficialmente en las semifinales... me esforcé tanto por este triunfo, dejé todo lo que tenía dentro de mí en ese escenario, sé que el jurado pudo sentir que no me guardé nada y hasta se pusieron de pie y me emocionó muchísimo. Salto, grito y lloro de la emoción. Este es el fruto de todo lo que venimos trabajando. Muchas gracias por no abandonarme ni un solo minuto, han sido mi fortaleza. [email protected] amo ….!!", reza el post en Facebook de Camila.











Para la cantante, ningún soñador es pequeño ni ningún sueño es demasiado grande. "Bolivia, me es imposible no emocionarme hasta las lágrimas. Ojalá un día pueda explicarles todo lo que siente mi corazón por ustedes", afirmó la intérprete de Ayer pedí, su último videoclip.

Cabe recordar que la temporada número 26 del concurso de canto arrancó el 21 de marzo y está a días para conocer a su ganador o ganadora.