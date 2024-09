Camila Urioste: “Si una persona nunca ha creado contenido a un nivel profesional, no saben cuán difícil, tedioso y demandante es este trabajo”

Estudiaba administración de empresas en la UPSA, pero siempre estuve al tanto de las redes sociales porque, naturalmente, me llamaron la atención desde pequeña. También hacía música (de hecho, sigo haciéndola). Allá por el 2016 hasta el 2019, algunos videos de covers de canciones que hice se viralizaron, pero luego me enfoqué más en la universidad, y después surgió Foodish.

Además, la exposición social al principio es difícil de manejar. Honestamente, es un trabajo que amo y por el que estoy muy agradecida, porque genuinamente lo disfruto. Soy consciente de que soy muy privilegiada, pero eso no quita todo el esfuerzo mental, anímico y físico que he tenido que hacer sin parar estos cuatro años.

Tuyu tuyu, realmente no podría. Me da mucha impresión la textura, aunque he escuchado que el sabor es muy bueno. De todos modos, no me animaría a probarlo.