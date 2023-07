Cancelan un festival de música en Malasia tras un beso del cantante de "The 1975" con otro hombre

Durante la actuación de la banda, registrado en un video compartido ampliamente en las redes sociales, Healy dijo: "No veo el sentido de invitar a "The 1975" a un país y que luego nos digan con quién podemos tener sexo" , señala CNN en Español.

“Desafortunadamente, no les podemos dar un montón de canciones optimistas porque realmente estoy furioso . Y eso no es justo para ustedes, porque ustedes no representan al gobierno. Ustedes son jóvenes y estoy seguro de que muchos de ustedes son homosexuales y progresistas”, dijo al público asistente Healy, que también indicó que consideraron cancelar el espectáculo, pero que decidieron no hacerlo para no decepcionar a sus seguidores en ese país.

“Si quieres invitarme aquí para hacer un espectáculo, puedes irte a la m.... Tomaré tu dinero, puedes prohibirme, pero he hecho esto antes y no se siente bien”, dice Healy en el video antes de que el bajista Ross MacDonald se le acerque y lo bese en el escenario.

No es la primera vez que el líder de The 1975 genera controversia: Healy recibió críticas a principios de este año por hacer algo que pareció un saludo nazi en el escenario durante una canción llamada "Love it If We Made It", cuya letra critica a Kanye West.