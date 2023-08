Cancelaron concierto de Ke Personajes en Perú y Emanuel Noir cantó desde el hotel donde se hospedaba

Sin embargo, un día antes de la presentación que la banda, liderada por Emanuel Noir, daría en el Estadio Universitario en la ciudad de Cusco, anunciaron que no se podía realizar.

Según el comunicado que emitió la Fiscalía de Prevención del Delito, fue la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Cusco la que indicó que dicha presentación no tenía autorización para llevarse a cabo, a sí lo dejó saber Infobae.

“Solamente la gente de Cusco sabe que estamos acá, estamos hospedados acá. Nos recibieron en el aeropuerto. La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar. Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está aquí, queriendo tocar y no pudimos”, dijo el líder del grupo musical a través de un video que compartió en las redes sociales.