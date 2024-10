Canción de Shakira sirve para enseñar biología

Para lograrlo, cambiaron por completo la letra de Ciega, Sordomuda, pasando de hablar de una relación a detallar cómo se divide una célula eucariota y las características de cada fase. “El nucleolo ya no existe, el ADN no se forma, los centrosomas y centriolos se dirigen a los polos”, dice una parte de la interpretación que hicieron las estudiantes, enfocada en la profase.

También cambiaron el coro, de donde nace el nombre del sencillo de Shakira. La letra original dice: “Bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda. Es todo lo que he sido, por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte”.