Cannes ovaciona a Michael Douglas, Palma de Oro honorífica

"Me pregunto cómo he podido durar tanto tiempo", dijo la estrella Michael Douglas al recibir este martes la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, ante una sala rendida a sus pies.

"¡Qué abrazo!", afirmó ante un público que no dejaba de aplaudirlo.

"Me va pesando la edad", bromeó el intérprete estadounidense, de 78 años. "Mirando mis 55 años (de carrera), me preguntó cómo he podido durar tanto tiempo", comentó, y añadió que "se trabaja con tanto empeño para nuestros fracasos como para nuestros éxitos".