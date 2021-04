Cantante boliviana Paola Zeballos se despide de PK2 y de los escenarios

Escucha esta nota aquí

Con un video, publicado en sus redes sociales, la cantante paceña Paola Zeballos se despidió de los escenarios y de la agrupación PK2, que formó junto a su hermano, Wally Zeballos en 1994.

"(Tras) 27 años de cantar y hacer composición y que mi amado público sea mi mejor bendición, de repente, empecé a sentirme vacía y los aplausos ya no llenaban mis días. Tal vez, al ver morir a un ser querido, te das cuenta que no puedes seguir en el mismo camino. Y, al ver que mi hija necesitaba más tiempo conmigo, empecé a sentir un inmenso vacío", dice en el video que repasa imágenes de la trayectoria de PK2 y también de la intimidad de su familia y su acercamiento a Dios.

"Es difícil ser real con uno mismo cuando todo el tiempo cantas lo mismo. Ya no disfrutaba el cantar todo el tiempo "arriba las palmas" o sería que me faltaba compromiso. Ya no disfrutaba fingir alegría en lugares donde mi corazón no sentía, pero entonces conocí un amor sobrenatural que quitó de mí todo el sentimiento carnal, sentí todo su amor y cuidado y me sentí libre de pecado", agrega la intérprete haciendo alusión a la canción Bailando, una de las más populares de PK2.

Finalmente, Zeballos aclara que se aleja de los escenarios, pero que la música no está "excluida" de su nuevo camino.

La agrupación PK2 se mantenía vigente en la música, con más de 14 mil seguidores en Spotify, con seis discos grabados y sencillos como Me he quedado solo y Cuando todo pase, publicados en 2020.