Cantante boliviano Gio Cadario se presenta como mujer transgénero: "Ahora me doy cuenta de lo valiosa que soy, me amo y me acepto"

Después de meses lejos de las redes, Gio Cadario reapareció, esta vez para leerle a sus 25,9 mil seguidores de Instagram una carta que escribió para ellos.

No buscaba aceptación, lo aclaró al principio y al final, sino presentar al nuevo Gio, más bien Gia, una mujer transgénero hermosa y segura que pretende inspirar a personas, que, como ella, alguna vez sintieron temor y rechazo y hoy atraviesan un proceso de aceptación.

"Quiero compartirlo, para que la gente como yo se atreva a vivir su yo más auténtico, sin importar el qué dirán ni la validación de nadie para sentirse feliz y plena. Soy una mujer transgénero. Quiero hacer una representación positiva para la gente joven y dar un mensaje de aliento para aquellos, aquellas o aquelles que están pasando por lo mismo que yo en este proceso de aceptación", comienza el mensaje de Cadario, que desde hace varios años trabaja abriéndose espacio en la música urbana en Miami.

En 2021, en la mitad de la pandemia, lanzó No he sido un santo, su tema más sonado, escrito junto a la ecuatoriana Cris Chill, famosa compositora que trabajó con artistas como J-Balvin, Selena Gómez o Maluma.

Con una melena rubia y lacia, un poco de sombras en los ojos y los labios pintados, Gia dejó por momentos la carta para aumentar detalles del proceso previo a su revelación.



"Por muchos años me sentí muy diferente al resto de los chicos, sentí rechazo hacia mi persona, especialmente con mi sexo asignado al nacer, con mi imagen frente al espejo, con mucha confusión mental", agrega.

Según asegura, la disforia de género, que es la incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo, le provocó múltiples trastornos sicológicos, algunos de ellos depresión, ansiedad, insomnio y hasta la idea de atentar contra su vida.

Durante ese tiempo, dice que escondió esas emociones con la imagen de un hombre fuerte y feliz, pero la realidad era distinta.





"Aunque siempre supe quién era, no lo quería aceptar por obvias razones, la marginalidad con las trans, los tabúes y muchas cosas. Ahora me doy cuenta de lo valiosa que soy como ser humano, me amo y me acepto", señala.

Hoy, como Gia, afirma haber logrado ser feliz y sentirse cada día mejor con su cuerpo.

Como agrega casi al final, aún no sabe qué pasará con su carrera, pues está disfrutando de empezar una "nueva vida".

Finalmente, agradece el tiempo de quienes reprodujeron el video y lo acompañaron durante este tiempo y resalta, como único pedido para sus seguidores, respeto. "Quiero que nos aceptemos o tratemos de hacerlo. Todos merecemos ser felices", agrega.