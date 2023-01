Cantante venezolana que acusó a Shakira de plagio busca un acuerdo legal con la colombiana

Tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira con Bizarrap Music Sessions #53 , la cantante venezolana Briella denunció que el tema sonaba casi el suyo titulado Solo tú , lanzado hace seis meses. A pesar de que inicialmente dijo que no buscaba problemas, en las últimas horas se supo que contrató un abogado que está buscando un acercamiento con la colombiana.

"Ambas partes son muy serias. Como dice Briella puede ser una coincidencia y ella no quiere una sensación agridulce. No es una demanda ni nada por el estilo, es solo para arreglar el asunto. Es simplemente para aclarar: si fue una casualidad, fue una casualidad", señaló el abogado", que hizo énfasis en que buscan un "acuerdo amigable".



También, enfatizó que su representada no quiere un beneficio económico, sino representación en el tema en caso de que se compruebe la inspiración de su canción.