Cantantes de RBD no pudieron entrar a Premio Lo Nuestro

Ayer se vivieron los esperados Premio Lo Nuestro 2024 los cuales estuvieron llenos de sorpresas, especialmente la que se llevaron Christopher Uckermann y Christian Chávez de RBD, por no poder ingresar a la gala.

“Aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas”, dijo Christopher en un video.

“Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, a l parecer una organización extraña” . dijo Chávez molesto por el impase.

Uckermann añadió desconcertado. “Los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. Queremos decirles a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami, y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”.