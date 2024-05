Cara Delevingne: de enfrentar una crisis existencial a celebrar más de un año de sobriedad

“Tuve una crisis existencial total. Todo mi sentido de pertenencia, toda mi validación, mi identidad, todo, estaba tan ligado al trabajo. Y cuando eso desapareció, sentí que no tenía ningún propósito” , confesó la actriz.

La situación de Delevingne se hizo insostenible cuando las imágenes capturadas reflejaron un estado físico que ella misma consideró alarmante. “Sin trabajo no valía nada, y eso me daba miedo. Me dejé llevar por la miseria, el regodeo y la fiesta. Fue una época muy triste”, recordó a Variety.