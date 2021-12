Cardi B cumple su sueño al firmar contrato con Playboy

Escucha esta nota aquí

Cardi B, de rapera a conejita Playboy. La empresa reconocida Playboy anunció el día jueves que la popular cantante rapera y empresaria Cardi B será la primera directora creativa residente de la marca, a la que orientará sobre colecciones de productos de moda y bienestar sexual de marca compartida y editorial digital.

PlayBoy también informó en un comunicado que la premiada estrella se desempeñará también como “directora creativa fundadora” y miembro fundadora de su próxima plataforma Centerfold, que espera lanzar este mes.

“Desde que tengo memoria me he sentido conectada con Playboy. Es verdaderamente la plataforma original para la creatividad sin censura y me inspira su increíble legado de lucha por las libertades personales. Ya tengo tantas ideas, ¡no puedo esperar!”, dijo en el comunicado conjunto.





Para la rapera y exestriper, ser parte de playboy “es un sueño hecho realidad, no puedo creer que esto sea real”, dijo emocionada compartiendo la noticia con sus fans en Instagram.