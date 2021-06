Cardy B muestra sus curvas 'premamá'

Escucha esta nota aquí

Fiel a su sensual estilo, la rapera estadounidense Cardi B anunció su segundo embarazo en la presentación de los BET Awards y en las redes, casi en simultáneo. En ambos lados apareció muy sexy mostrando su avanzado estado de gestación.

En los premios a los artistas afroamericanos, que se entregaron el domingo en Los Ángeles, la artista de 28 años apareció en el escenario junto al futuro papá, el rapero Offset (29), con un vestido negro Dolce&Gabbana lleno de piedras y transparencias que resaltaba sus curvas 'premamá'; mientras que en Instagram posó sola y desnuda, pintada de blanco.





El futuro bebé será el segundo hijo de la intérprete de I like it y del rapero Offset, quienes son padres de Kulture, de 2 años.



La pareja se conoció en 2017, se casó en secreto a los pocos meses y en 2018 anunció que tendrían a Kulture. Sin embargo, en 2020 dieron la noticia de su divorcio, anuncio que no se concretó y que da un giro con el nuevo integrante del clan rapero.



El orgulloso papá también compartió la noticia en Instagram, solo que él lo hizo con la foto de la actuación que dieron junto a Cardi B en los BET. Ninguno dedicó más palabras, que #2.