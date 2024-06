Carla Ortiz: “Lograr un espacio en Hollywood, fue el regalo de Dios al sueño de una niña de tres años”

Este año perdí en este plano a mi amada reina, mi madre, y me tocó cancelar varios proyectos que eran gigantes y la verdad es lo más difícil que me ha tocado vivir. Así que vuelvo con la fuerza de su espíritu y el último trimestre del 2024 volvemos a hacer cine. Estoy muy enfocada en mi vida empresarial en especial en mis restaurantes en EEUU y acá en Bolivia; porque me gustaría seguir expandiendo. He vuelto a dar charlas de geopolítica y diplomacia a través del cine en universidades de EEUU y Europa. Y pienso volver a incluir Bolivia.