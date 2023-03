Carlos III deja a Enrique y Meghan sin residencia en Reino Unido

El rey Carlos III retiró a su hijo Enrique y a su esposa Meghan Markle, ahora instalados en Estados Unidos, el uso de Frogmore Cottage, su residencia en el Reino Unido, tras la publicación del polémico libro del príncipe, reveló el miércoles The Sun.

Según The Sun, Carlos III no ha propuesto una nueva residencia a los duques de Sussex, así que no tendrán residencia real durante sus contadas visitas al Reino Unido.