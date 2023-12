Carlos Landívar: “De niño me ponía a imitar acentos y voces, desde ese día soñé con ser actor y lo logré”

Carlos Landívar (28) desde niño soñaba con ser actor, imitar y estar arriba de un escenario. Ese sueño se logró con esfuerzo, trabajo y perseverancia. Hoy, el actor de Chaplin Show es uno de los más queridos y divertidos.



Cuenta que imitar personajes le toma tiempo y que se prepara viendo videos para sacarlos a la perfección, incluso hasta asiste al gimnasio para tener el cuerpo de la celebridad.

Carlos Landívar, actor cruceño

El humorista confiesa que se puede vivir del teatro



y que lo lindo de su trabajo es hacer reír a las personas, lo que considera su mayor pago.

¿Hace cuanto tiempo que estás en el mundo de la actuación y de dónde nace este gusto?



Mi debut actoral fue en 2016, sin embargo, he hecho varios talleres de teatro en mi adolescencia.



De niño siempre me llamó la atención. Me ponía a imitar acentos o a practicar voces, ya a mis 7 años fui a Chaplin Show y desde ese día soñé con ser actor y lo logré.

Carlos Landívar, actor cruceño

¿Qué es lo bueno y lo malo de ser humorista?



Lo más lindo es que tu trabajo es hacer reír a la gente. Eso no tiene precio. Y lo malo es que la gente siempre te pide que le contés un chiste.



¿Per sos divertido debajo de las tablas?



Soy muy divertido, pero también puedo ser serio. Soy ubicado en cada situación, y es que me encanta y disfruto el humor, pero no de modo forzado o exagerado.



¿Qué te hace enojar?



Quizás la impuntualidad o falta de empatía. No sé si enojar, pero sí me produce un sentimiento negativo.



Carlos Landívar, actor cruceño

​ ¿Se puede vivir de la actuación?

Se puede. Yo vivo de esto, hago teatro, trabajo con redes sociales, soy guionista, hago producciones audiovisuales, tengo un programa propio (Tiki Taka), todo relacionado con la actuación.



¿Cuánto tardás es sacar a la perfección un personaje?



Cuando es una imitación aproximadamente un mes, pero uno siempre va perfeccionándolos. Mis personajes propios dependen de la inspiración; por ejemplo, Sebastián Frankfurt fueron dos días de encierro en pandemia y es un total éxito.



¿Alguien se ha molestado por tus imitaciones?



Por suerte a todas las personas que he imitado lo han recibido con muy buena onda y energía. Me han esperado afuera del show de Chaplin para conversar. Yo, siempre con mucho respeto, porque para mí es un honor y es un plus que lo disfruten.



¿Cómo te preparás para imitar a su personaje?



La preparación del personaje, me toma ver miles de videos; pero miles de miles de videos todo el día y entonces, practico la voz y la mayor parte del tiempo en el espejo.



¿Qué personaje te costó más tiempo sacarlo?



El del concejal Mamen Saavedra fue el que más me costó. Al ser una persona que maneja un buen vocabulario; no tiene muletillas, tampoco tiene algún gesto muy marcado del cual uno se pueda agarrar.



Entonces, tuve que practicar muchísimo la imitación de la voz, la personificación y marcación de sus movimientos y claro hacer bíceps en el gimnasio.



¿Cómo te ves de aquí a los próximos 10 años?



Me veo muy feliz. Con mucha paz interior, equilibrado en mente, cuerpo y alma, que eso es lo importante, al fin y al cabo.



No sé si en una playa muy lejos de aquí, si haciendo una gira de teatro o en alguna montaña con el pelo largo y con barba. Pero vamos a estar bien.



¿Cuál es la clave para que seas querido por el público?



Pienso que la gente hoy en día busca seguir y ver cosas reales. En mis redes yo me muestro tal cual soy, y bueno, siempre me he mantenido alejado de las polémicas y esas cosas. Además, tengo una relación muy cercana con mi comunidad. Siempre digo que tengo la mejor comunidad de redes sociales. Es amor mutuo.



¿Cuesta ganarse un lugar en el mundo del teatro?



Cuesta, pero se logra. Con constancia y dándole un gran porcentaje de esfuerzo. También me ha tocado trabajar con grandes colegas. Cuando yo comenzaba los que ya estaban consolidados me dieron un gran apoyo y de eso no me olvido.







Lea también Tendencias Forbes corona a Bad Bunny como el nuevo “Rey del Pop” El nombramiento ha generado polémica en las redes sociales