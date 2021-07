Carlos Rivera dice que nunca se operó las cejas

Escucha esta nota aquí

Cuando se busca crear polémica hasta las cejas de un artista sirven. Es el caso de la controversia que se ha instalado en la farándula mexicana luego de que el periodista de espectáculos Daniel Bisogno afirme que el cantante y actor mexicano Carlos Rivera se hubiera hecho unos retoques estéticos en su rostro, concretamente que se arqueó las cejas.

Luego de que lo dijera en el programa de televisión en el que trabaja, el artista aludido recurrió a sus redes sociales para desmentirlo. Dijo que no era cierto, que nunca había pasado por un quirófano para realizarse algún cambio estético, no porque no esté de acuerdo con ello, sino porque él aún no lo necesita.





"Querido Daniel, nos conocemos desde hace varios años y somos amigos. Tú y yo sabemos que no es cierto que me hubiese arqueado las cejas. Si lo hubiese hecho serías una de las primeras personas a quien se lo contaría" escribió Rivera en sus redes sociales dirigiéndose al periodista, publica Telemundo.

No es necesario inventar cosas para tener de qué hablar en los programas de televisión, no se puede afirmar algo que no es cierto, por lo menos en el mío, no es verdad", agregó al artista.





Luego Carlos publicó una foto suya de cuando era niño y le dice "para que veas como era yo de chiquito, tengo las mismas cejas arqueadas. Así nací, no me la hicieron en un quirófano". El periodista aludido no ha respondido ni en su programa de TV ni por sus redes sociales.



El artista

Carlos Rivera, de 35 años, enamora desde 2016 con la también artista Cynthia Rodríguez. Ya han hablado de matrimonio y dicen que aún no saben cuando caminarán al altar.