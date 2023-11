Carlos Rodríguez: “Soñaba con fotografiar a las estrellas de las telenovelas y se hizo realidad”

El fotógrafo Carlos Rodríguez (31) agarró una maleta cargada de sueños e ilusiones y partió a México, donde comenzaría a escribir su nueva historia.



En 2021 dejó sus miedos y su tierra natal, para llegar al país azteca donde se le abrieron las puertas y empezó a brillar.

Gracias a su impecable trabajo con la cámara fotográfica, llegó a Estados Unidos, donde se estrenó con las candidatas al Miss Universo. También retrató a estrellas de Netflix y ahora es uno de los fotógrafos de confianza de Jacqueline Bracamontes.

Carlos Rodríguez, fotógrafo boliviano/Foto: Eygel Vázquez





El beniano triunfa dejando el nombre de Bolivia en alto y demostrando que con esfuerzo, valor y trabajo se puede brillar en el exterior.

_¿Por qué decidiste irte a otro país?

Porque soñaba en grande. Cuando me preguntaban ¿qué era lo que quería hacer en la vida?, desde muy chico decía que quería fotografiar a las estrellas de las telenovelas, porque me gustaba mirar las historias en la televisión.

Mucha gente aseguró que eso era una locura, que pisara tierra y aceptara mi realidad, que eso era imposible. Me di cuenta de que necesitaba salir del país si quería cumplir mi sueño. Y eso fue lo que hice. En mí estuvo el deseo de salir del país y triunfar en el exterior. Soñaba en grande, a pesar de que tuve miedos.

_¿Costó llegar hasta dónde estás?

En 2017, Sandra Coscío me invitó a salir del país, pero rechacé la invitación porque no me sentía seguro. Sentí que era una tarea muy grande para mí y no tenía ni buenos equipos. Un año después, Sandra insistió y acepté. Descubrí que eso de creer que no era suficientemente bueno para esos eventos era una mentira y que no tener equipos para ese trabajo era una barrera imaginaria.

_¿A qué famosos fotografiaste?

En México he fotografiado a actores de Netflix. En EEUU, fotografié a modelos, influencers y famosos. Estar en el Nueva York Fashion Week también me llevó a otros eventos. Para el Miss Universo (que se celebra en El Salvador en este momento) retraté a 15 de las casi 90 candidatas a la corona.

El año pasado trabajé para MUBA junto a las chicas de todo el mundo. Hay que saber y tener claro que este es un negocio de contactos.

Tomar una foto bonita, no es suficiente. En este mundo, donde se toman fotos con un iPhone y se las retoca con inteligencia artificial, ya no es un negocio solo hacer fotos. Tienes que, por ejemplo, conectar con las personas y hacer que se sientan bien contigo.

Tengo una anécdota: “Cuando estaba fotografiando a R’Bonney me llamó mi papá desde Bolivia y yo respondí. Él me preguntó qué estaba haciendo y yo le dije que estaba fotografiando a la Miss Universo actual. Entonces, moví el celular y ella lo saludó por videollamada. Ese momento fue muy especial, porque mi papá había sido saludado por la mujer más bella del mundo entero”.





Carlos Rodríguez, fotógrafo boliviano, posa junto a la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes /Foto: Eygel Vázquez

_¿Qué hace especial que fotografíes a una Miss Universo?

Es difícil acceder a ella, incluso estando en EEUU. El título y la corona pesan, sin duda eso sumó mucho a mi portafolio y también me hizo más visible.

_¿Cómo te fue con Jacqueline Bracamontes?

Conocí al manager de Jacqueline. Él me presentó a la actriz, ella me dijo que ya había visto mis fotos y que iba a llamarme. Pensé que eso nunca sucedería, pero un día me llamó para que le hiciera fotos; entonces, le tomé fotos para ‘Los 50 más bellos de la revista People’.

Luego, me pidió que le hiciera el backstage en los premios Billboard de este año.

En otro momento, tuve el honor de conocer la casa de Jacky. Ahí conocí a su familia, ella misma nos preparó la comida. Le hice fotos con temática de Halloween, que luego salieron en la revista People, cuando vi las páginas, leí mi nombre y vi mis fotos, incluso donde salgo yo junto a ella, nunca caí en cuenta lo que había pasado, pero cuando mis amigos, en Bolivia, me lo dijeron, recién supe que el hecho de salir en la revista People era mucha cosa.

_¿Hablás de Bolivia con los famosos?

Hablo mucho de Bolivia, no hay muchos bolivianos en el mundo del espectáculo y eso genera curiosidad a las personas que me conocen. Con Jacky hablamos de las comidas y de los lugares turísticos de Bolivia.

Les hablo de lo rico que se come en la casa de mi abuela, que vive en Trinidad, de cómo allí la gente aún cultiva el alimento que consume.

_¿A quién te gustaría retratar?

No he pensado en un ideal. Quizás, porque la experiencia te lleva a conocer tantos famosos, entonces esperas que la vida te sorprenda. Una persona que quisiera fotografiar es a mi madre, nunca he podido hacerlo. Me gustaría vestirla bien bonita, que se maquille y tratarla como una celebridad.

_¿Qué proyectos se vienen?