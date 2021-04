Carlos Vives llora la muerte de su padre en Instagram

Escucha esta nota aquí

El cantante colombiano Carlos Vives recurrió a las redes sociales para rendirle homenaje a su padre, Luis Aurelio Vives Echeverría, y despedirlo tras su muerte, ocurrida en Santa Marta (Colombia).

"Hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo... Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado. Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad", se lamentó el artista de 59 años.



Según medios colombianos, Vives Echeverría se encontraba delicado de salud desde hace varios días a causa de una enfermedad, no especificada, y falleció en su hogar rodeado de sus seres queridos.

"Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el “Nene Chu”", agregó el intérprete de La gota fría sobre su progenitor, de 91 años, que ejerció como médico otorrinolaringólogo y era ajedrecista de afición.

Famosos de la música enviaron condolencias a su colega, vía Instagram, desde distintas partes del mundo. "Fuerza Carlos", apuntó Ricky Martin. "Que papá Dios lo tenga en su gloria. Un abrazo fuerte a ti y a toda tu familia querido amigo", dedicó Alejandro Sanz. "Fuerza mi llave, fuerza. Un abrazo fuerte para toda la flia. Te quiero", escribió el exfutbolista 'Pibe' Valderrama. También escribieron la argentina Soledad Pastorutti, los cubanos de Gente de Zona y el puertorriqueño Wisin, entre otros.