Carmen Electra, la actriz de ‘Guardianes de la bahía’, se une a OnlyFans a los 50 años

Escucha esta nota aquí

En los 90, la actriz estadounidense Carmen Electra se consolidó como uno de los íconos del cine y la televisión y en toda una sex symbol. Gracias a su talento y belleza, logró abrirse paso en producciones como Guardianes de la bahía, Scary Movie y Uptown girls.

En los últimos años ha estado alejada de la pantalla, pero no inactiva ni olvidada. De hecho, la también modelo, cuyo nombre de pila es Tara Leigh Patrick, se ha visto inmersa en batallas judiciales con clubes de striptease que utilizan su imagen sin permiso.





¿Por qué abrió OnlyFans?

En ese intento para que su imagen no sea explotada ilegalmente, Electra vio que en la plataforma OnlyFans puede mostrarse a sí misma y obtener ganancias.

"Por una vez tengo la oportunidad de ser mi propio jefe y tener mi propia visión creativa para compartir con mis fans sin que alguien me vigile y me diga: ‘No hagas esto, no hagas aquello. Cubre esto'”, comentó a la revista People.

OnlyFans permite a los internautas crear un perfil para subir contenido propio y cobrar por ello a los suscriptores. Aunque la plataforma es conocida mayormente por tener perfiles eróticos o para adultos, allí también se pueden encontrar cantantes, cocineros, artistas, entre otros.

En ese sentido, la rubia ofrecerá material variado y no exclusivamente ligado a la desnudez, pues incluirá tutoriales de belleza y videos de sus vacaciones. Eso sí, dijo, habrá "fotos y videos más sexys y elegantes" para mostrarse en la red "un poco más íntima".

"La gente hace lo que quiera hacer con sus fotos. Tienes el control de ellas y puedes seguir lo que quieras hacer", reiteró.

De esta manera, tiene planeado ampliar su comunidad: en Instagram cuenta con casi un millón y medio de seguidores y con su perfil de OnlyFans, en dos días, ya supera los dos mil.

"Síganme, bebés, es eléctrico", se lee en la descripción de su cuenta que ya fue verificada y que, por el momento, tiene suscripción gratuita.