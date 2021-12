Carmen Salinas había previsto lo que haría con su herencia; así serán repartidos sus bienes

Escucha esta nota aquí

Carmen Salinas, la famosa actriz mexicana y productora de la obra teatral Aventurera que falleció este jueves a los 82 años, ya tenía prevista cómo sería compartida su herencia. Así lo reveló hace unos meses en el programa Hoy, de Televisa.

Fue el pasado mes de julio cuando Carmen Salinas reveló que para evitar peleas entre sus familiares, en dado caso de que faltara, ya tenía contemplado cómo sería repartida su herencia.

Según informó Carmen Salinas, su estudio sería destinado para sus nietas, las hijas de su primogénito quien en 1994 murió por cáncer de pulmón. Mientras que su casa sería para su hija María Eugenia.

“Ya nada más queda esta casa y el estudio que va a ser para las hijitas de Pedrito (su hijo, Pedro Plascencia), que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Este es el testamento”, contó la famosa en entrevista para el programa Hoy.

Sobre su casa, Carmen Salinas recordó cómo pudo adquirirla. Aclaró que un hombre con el que bailó en alguna ocasión –en 1966– le dejó un cachito de lotería. Al principio, pensó que se trataba de un billete. Sin embargo, al descubrir que se trataba de un cachito de lotería, la famosa estuvo al pendiente. Y se ganó el premio mayor: 350 mil pesos.





“Termine de bailar con el señor, me puso un billete en la mano, y dije: ‘Ay, ya me pagó'. Di las gracias y me metí el billete en el seno”, externó.

“Cuando me meto al camerino, saco el billete. Y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966, con el número 3444. Y me saco la lotería, 350 mil pesos, y con eso, me compré esta casa”, agregó.

