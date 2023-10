Caro Tv confiesa que su ex esposo la estafó y la dejó con 14 bolivianos en su cuenta de banco

Pasaron tres años desde que Carolina Rodas se divorció. Y es hasta el día de hoy que ella abrió su corazón y contó el verdadero motivo de su ruptura.

La influencer fue invitada a un programa de redes sociales, donde afirmó que hablaría por primera vez del motivo de su divorcio porque ya era el momento.

“A los tres meses de casarme supe que me iba a divorciar, él me decía que era dueño de muchas empresas y que, por casarme con él, iba a ser dueña de estas y me hizo firmar unos papeles, y lo hice sin leer”, confesó.

Carolina cuenta que ella nunca supo dónde trabajaba su esposo, ni dónde estaban ubicadas las empresas, pero que él le compraba todo lo que sus ojos veían.

“Yo empecé con Caro Tv y trabajaba con una telefónica, ganaba muy bien. Como yo era caída en cuestión de números, pues no le hago a las matemáticas, él veía todas mis cuentas”, dijo.

A pesar de la confianza que le tenía a su esposo, ella sabía que había algo turbio, ya que cuando lo llamaban, él se iba lejos de ella para contestar el llamado telefónico. “Nunca le conté a mi familia por un año y medio, tiempo que duró mi matrimonio”.

Carolina siguió el relato diciendo que fue muy tonta, porque nunca veía sus cuentas de bancos. Fue entonces que, para el Día de las Madres, quiso hacerle un regalo a su mamá e intentó pagar con sus tarjetas, pero fueron rechazadas, ya que estaban sin saldo.

“Él me dijo que estaba mal el chip y quedé tranquila. Un día me cansé y fui al banco, cuando me dijeron que mis cuentas estaban congeladas, yo quedé en shock. Él me decía que era un malentendido”, contó.

Después de todo lo que vivió, un día tocaron a la puerta de su casa y era la policía. “Nunca me voy a olvidar, me fui corriendo y les dije a los policías que me cuenten todo. Me dijeron: 'usted sabe lo que firmó'”, confesó.

A raíz de esto, dijo que ella seguía insistiéndole a su entonces esposo que le solucione el problema del dinero de sus cuentas de bancos. “Luego me enteré de que todo lo que él me compraba y me regalaba salía de mis cuentas, de mi plata; investigué y supe que él tenía problemas, denuncias por estafa”.

Carolina cuenta que le pidió una explicación, que si no le decía la verdad ella se iba a divorciar, entonces, él le respondió que sea feliz.

“Después de esa respuesta, fui a ver mi cuenta y tenía 14 bolivianos, yo lloraba de rodillas por la traición que sufrí, no podía irme porque no tenía plata, todo lo que trabajé, mis ahorros estaban chau”, contó.