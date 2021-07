Caso YosStop: Werevertumorro cree que los 'influencers' deben ser prudentes en sus publicaciones y que necesitan ser regulados

Escucha esta nota aquí

Desde la semana pasada, el caso YosStop despertó el debate ya no solo en México, sino en varios países, sobre la libertad de expresión de los influencers en las redes sociales. Y es que un video en el que Yoseline Hoffman opina sobre una supuesta víctima de agresión sexual, alegando que la chica abusada estaba consciente, le valió ser detenida por posesión de pornografía infantil y puede enfrentar hasta 14 años de cárcel, según las leyes de su país.

Si bien algunos colegas salieron en su defensa, asegurando que es un criterio en ejercicio de la libertad de expresión, Werevertumorro, uno de los pioneros en la incursión en YouTube en su país, tiene claro que estos tiempos requieren mayor prudencia.

"Creo que a todos nos da lecciones. A todos, seas famoso o no seas famoso, tienes que tener prudencia de lo que vas a emitir", dijo Gabriel Montiel al canal de TV Las Estrellas.

Montiel, que acumuló 16,7 millones de seguidores en YouTube gracias a sus videos de comedia, reconoció que hay mucho que aprender en este oficio.

"A lo mejor un meme que te causaba risa hace tres años, hoy en día ya la piensas más no por el castigo sino porque te sensibilizas con las personas que podrías afectar. Entonces, tener mucha prudencia, aprender de eso a intentar ser mejores personas, mejores creadores, mejores en todo en las redes sociales", expresó.

Montiel no se opone al control de contenidos, lo ve necesario. "Somos humanos, somos personas, tenemos leyes, no por nada salió la Ley Olimpia (contra el acoso digital), eso es a fuerza por las redes sociales, por la tecnología; ha existido desde siempre el delito, no era delito en su tiempo, pero sí existía ese tipo de acciones y hoy en día está en la ley", aseveró el youtuber.

Yoseline Hoffman, con una comunidad de 5,7 de seguidores, comparte "críticas a la sociedad" desde su punto de vista desde 2012. Sus opiniones le valieron múltiples polémicas hasta con su hermano, Ryan Hoffman, también youtuber, al que acusó de misógino y de tener problemas de drogadicción.