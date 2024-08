Cazzu se desconecta de las redes sociales para protegerse del "infierno" mediático

A casi tres meses de que Christian Nodal, ex pareja de Cazzu y padre de su hija, anunciara el fin de su relación, la artista reapareció para hablar sobre cómo manejó la situación. Tras la separación, y en medio de rumores que vinculan a Nodal con Ángela Aguilar, Cazzu optó por limitar su actividad en redes sociales hasta el punto de desinstalarlas por completo, según el medio mexicano 'Sale el Sol'.



Durante su participación en el programa argentino ¡Fa!, Cazzu comentó: "Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular… Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30". La artista explicó que tomó esta medida para evitar cometer errores que pudieran generar más polémicas.



Cazzu destacó que no tiene relación con las redes sociales, señalando que no recibe notificaciones y que ha aprendido a lidiar con la responsabilidad de manejar estas herramientas. "Es como una herramienta, cada uno tiene que aprender a usar las herramientas, es la responsabilidad también de uno. Trato de tener la mejor relación posible con todo, particularmente, con las redes", afirmó a 'FA!'



Finalmente, Cazzu reflexionó sobre la ansiedad que generan las redes sociales y cómo ha encontrado paz al alejarse de ellas. "Yo hace un año no saco un disco. Yo no hago nada chicos, estoy en mi casa (...) Se puede estar bien sin redes sociales", concluyó.