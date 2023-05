‘Cazzualidades’ es el nuevo sencillo de un inspirado Christian Nodal

Recientemente, durante una entrevista para el programa español Las top news, el cantante mexicano confesó que enamorar a Cazzu no fue nada sencillo , pues considera que las argentinas no creen tanto en el romance.

"Las argentinas son difíciles. Es lo que más me ha costado (conquistar a Cazzu). No nada más es ser romantico, (ellas) tienen desromantizadas muchas cosas; no sólo es que se dejen envolver... son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, fue un proceso bonito", contó entre risas el cantante.