Changan llega bien acompañado a la ExpoAuto

Belleza por donde se mire. Por un lado las magníficas Stephany Cáceres y Sofía Arredondo y, por otro, el New Alsvin y el CS35 Plus, los vehículos que presentó Changan en la ExpoAuto.

“Seguimos agrandando la línea de vehículos en Bolivia. Lanzamos el New Alsvin, un sedán con diseño moderno, seguridad y equipamiento tecnológico, y el CS35 Plus, un SUV que llegó en 2013 a sentar presencia”, dijo la ejecutiva Brenda Arriaza.

Anfitriona. Michelle Noriega y María Inés Carrasco, gerente nacional de Retail Imcruz



Sebastián Putz y ‘Elu’ González en el espacio de Changan