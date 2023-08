Channing Tatum fue filmado bailando en el concierto de Taylor Swift

Dicen que los padres hacen lo que sea por sus hijas y al parecer al actor Channing Tatum no le cuesta nada cumplir los pedidos de su primogénita Everly Elizabeth Maiselle Tatum, de 10 años. Ambos asistieron al recital de Taylor Swift en el SoFi Stadium en Los Ángeles, donde fue filmado bailando “Shake it off” como uno de los miles de fanáticos que se encontraban en el lugar.

En el rostro tenía pintado un corazón con brillos, al igual que la pequeña, tenía puesta una polera negra que llevaba impresa la frase “It’s me, hi, I’m the daddy it’s me” (Soy yo, hola, soy el papá soy yo), en alusión a la letra de Anti Hero, y una bermuda de bluyin. Ambos fueron vistos intercambiando manillas con el público.