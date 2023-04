Charlie Sheen y productor de 'Two and a Half Men' regresan con nueva serie para Max

Charlie Sheen Reunites y Chuck Lorre , quienes trabajaron juntos en la popular serie ' Two and a Half Men', están de regreso con una serie de comedia para la plataforma Max, la cual resultó de la fusión de Warner Bros con Discovery.

Bajo el nombre de 'How To Be A Bookie', Deadline revela que la nueva serie estará a cargo del comediante Sebastian Maniscalco, quien ha estado involucrado en proyectos como Super Mario Bros. La Película, El irlandés, Green Book o ¡Te atrapé!.



Esto acompañará al regreso de Sheen a Hollywood, luego de que también formara parte de la producción Ramble On de Doug Ellin.