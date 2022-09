Chayanne aparece con 'cara nueva' y sus seguidores no lo perdonan

Las seguidoras incondicionales suspiran con tan solo verlo, pero no faltan las más observadoras que conocen a la perfección cada arruga de su ídolo. O al menos así lo manifiestan algunas que abrieron el debate sobre el proceso de envejecimiento de Chayanne.

"Lamento mucho que te hayas hecho eso, no era necesario, que pena que no quieras envejecer dignamente, en serio tú no necesitabas NADA", "Eres hermoso así, hombre maduro, guapo, creí que envejeceríamos juntos", dicen algunas de sus fanáticas más dramáticas.