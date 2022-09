Cher fue la estrella del desfile de Balmain en París

La cantante estadounidense Cher cerró el miércoles por la noche el desfile de la casa francesa Balmain, cuyo estilista, Olivier Rousteing, transformó en un festival de música y diversidad.



El desfile, que se realiza dentro de la Paris Fashion Week, arrancó con Cher en una pantalla. "Todos nos reinventamos. Pero algunos tienen más imaginación que otros".



Esa imagen era aperitivo, porque momentos después la intérprete de I got you apareció en persona, mientras sonaba su gran éxito de 1999 Strong Enough.