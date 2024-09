Chris Martin revela cómo Tini Stoessel llegó a "We Pray" en el nuevo disco de Coldplay

Chris Martin, líder de Coldplay, reveló en un reciente documental los detalles sobre la inclusión de la cantante argentina Tini Stoessel en su nuevo álbum, Moon Music. La canción "We Pray", lanzada el 23 de agosto como adelanto del álbum, cuenta con la colaboración de Stoessel, así como de otros artistas como Little Simz, Burna Boy y Elyanna, según TMZ.



Martin explicó a CNN que la decisión de incluir a Stoessel se originó a partir de un sueño. Según Martin, mientras estaba en Taiwán el año pasado, soñó con una canción llamada "We Pray" y, posteriormente, soñó que escuchaba a Stoessel cantando una melodía que él consideró perfecta para la canción. Al despertar, Martin se sintió convencido de que Stoessel debía ser parte del proyecto.



TMZ detalló que Martin compartió el sueño con Stoessel, quien aceptó participar en la grabación sin dudar. Stoessel comentó que, a pesar de que el líder de Coldplay quería que escuchara la canción antes de comprometerse, ella ya estaba dispuesta a colaborar de cualquier manera.