Chris Syler incursiona en la cumbia norteña con ‘El Bar’

“Una época donde uno no ve una salida, y realmente a veces toca buscar un poquito de ayuda, decir: 'sabes, tengo este problema', ahí es donde uno saca ese cariño que Dios le tiene, un episodio más renovado. Me siento como un toro, hace mucho tiempo no me sentía así de motivado a hacer música, motivado a hacer buenas cosas”, explicó.