Chris Syler lanza canción dedicada al concejal Mamen Saavedra

La cumbia norteña comienza con la frase: “Llamen a Mamen que hay un amor corrupto que me hace doler”, el tema trata sobre un amor no correspondido y doloroso, donde el protagonista pide la ayuda de Mamen para revelar la verdadera naturaleza de la mujer que lo hace sufrir.

Voy a traerte a Mamen para que sepan que eres falsa, traicionera y me duele. No sabes cómo te ame.

Eres mala, mentirosa, y me fuiste infiel. Quítame el puñal que tengo en la espalda Mamen, que aquí no me voy a quedar, como tonto para que me maltraten.