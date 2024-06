Christian Nodal anuncia concierto en Argentina y el público le pide que no se presente en el país de su ex

Ahora que el intérprete del tema “De los besos que te di” anunció su concierto en este país con motivo de su gira Pa’l Cora Tour, los habitantes se pronunciaron en contra de su llegada; incluso, prefieren que no se presente y dieron su respaldo a la compositora.

“Botón para que cancele el show”; “El que va es anti patria corta”; “Team Cazzu, a ese no lo dejen ¡ni pisar el aeropuerto!”; “Que le cancelen el show”; “Que ni se aparezca, que se la tenemos jurada a él y a las caderas de peluche”; “Vamos a cobrar venganza por Cazzu y Cazzuelita”; “Lastiman a una argentina nos lastiman a todassss”; “Y después de lo que le hizo a la jefa ¿piensa qué va a tener aguante?Acá somos Team Cazzu”, y “¿Quién te conoce acá? Eres el nuevo marido de pampita, ex de Cazzu”, expresaron algunos usuarios.