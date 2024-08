Christian Nodal cancela su concierto en Argentina por razones desconocidas

Christian Nodal, canceló su próximo concierto en Argentina, el que estaba programado para el 14 de agosto en la Movistar Arena Argentina. La causa de la cancelación aún no fue confirmada, según el medio argentino La Nación.



La cancelación del concierto generó especulaciones, especialmente debido a la reciente relación de Nodal con Ángela Aguilar. Nodal y Aguilar se casaron hace una semana, en una ceremonia privada en una antigua hacienda, en el estado mexicano de Morelos. La pareja se encuentra actualmente disfrutando de su luna de miel, informó la revista Quién.



Por otro lado, el hecho de que Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija Inti, reside en Argentina, llevó a algunos a preguntarse si esto podría estar relacionado con la cancelación. El portal de la Movistar Arena ya no muestra el evento de Nodal en su sección de compra de boletos y el concierto ya no aparece en la cartelera de próximos shows del recinto.



A pesar de la cancelación en Argentina, Nodal aseguró a sus seguidores que sus otros conciertos no se verán afectados. A través de sus historias de Instagram, el cantante confirmó que su presentación en Mazatlán (Mx), programada para el 3 de agosto, se llevará a cabo según lo previsto.