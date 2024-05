Christian Nodal desmiente que familia de Cazzu haya estado involucrada en robo millonario a su casa

“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta. A la prensa, que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina…”, escribió.

“Están dañando a personas buenas que amo, que respeto, y no merecen este dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras, por el bien de mi hija y su familia. Gracias”, puntualizó.